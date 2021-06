"Nie powinna być lekarzem". Opozycja reaguje na skandaliczną wypowiedź posłanki PiS

Głos w mediach społecznościowych zabrał też Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji twierdzi, że słowa posłanki PiS nie były skandaliczne. "Dopóki nie mamy naukowej teorii wyjaśniającej przekonująco nadzwyczajnie wysoką skłonność do zachowań ryzykowanych u osób ze skłonnościami homoseksualnymi, to nie możemy niczego wykluczać. Chyba, że kierujemy się ideologią i do niej dopasowujemy to, co mówimy" – napisał poseł.