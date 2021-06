Skandaliczne słowa posłanki PiS Elżbiety Płonki o LGBT. Reakcja Jarosława Sellina

"Gdyby nie PiS to mówilibyśmy tutaj już tylko o samobójstwach dzieci z LGBT. Ale to LGBT jest przyczyną, że dzieci popełniają samobójstwo, ta ideologia" - stwierdziła posłanka PiS Elżbieta Płonka, z wykształcenia lekarka. O jej wypowiedź pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. - Nie chcę tego komentować, bo są różne spory nt. tego, czy rzeczywiście zjawisko masowych samobójstw ludzi z tego środowiska istnieje. Czytam różne rzeczy na ten temat - jedni tak twierdzą, drudzy temu absolutnie zaprzeczają. To jest, moim zdaniem, absolutnie zastępczy spór - komentował. - LGBT jest formą ideologii. Polityczny ruch gejowski istnieje za zachodzie Europy od wielu lat. Ten ruch realizuje pewną agendę polityczną - dodał.