Burza po wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o koszulkę

Koszulka z wizerunkiem płodu. "Przedstawia prawo do życia"

Pawlak nawiązał też do koszulki, którą włożył na wystąpienie w Sejmie. - Rok 2020 to nie tylko pandemia COVID-19, to także rok życia. I to najważniejsze prawo człowieka wymienione w każdej konstytucji i w ustawie o RPD. Tutaj specjalnie przyjechałem dzisiaj obrazkowo, żeby mieć ręce wolne, a XXI w. to język obrazkowy - ten obrazek po prostu przedstawia prawo do życia wymienione w art. 2 w ustawie o RPD - mówił, wskazując na swój t-shirt.