USA. Pożary w Kalifornii. Dziesiątki tysięcy mieszkańców ewakuowanych

Jak na razie strażacy nie dali rady opanować ognia. Przy bardzo silnym wietrze i niskiej wilgotności powietrza przemieszcza się on z zatrważającą prędkością. Dwóch strażaków doznało oparzeń. Obaj trafili do szpitala. Ich stan jest ciężki.

Wciąż nie wiadomo, jakie było źródło groźnego pożaru. Objął on, aż 81 hektarów i zmusił do ewakuacji ponad 60 tys. osób. Tego typu gigantyczne pożary stały się wizytówką regionu.I choć ogień zawsze lubił trawić tamtejsze lasy, to od kilku lat zmiany klimatu przyczyniły się do tragiczniejszego przebiegu pożarów.