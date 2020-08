Pogoda. Trąba powietrzna nad Biszczą koło Biłgoraju. Interwencja straży pożarnej

Do zdarzenia doszło w gminie Biszcza położnej 20 kilometrów od Biłgoraju. O sprawie informuje portal bilgoraj.com.pl, który otrzymał nagranie od internauty. Na filmie widać, jak nad miejscowością unosi się trąba powietrzna .

Z kolei rzecznik prasowy lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. asp. mgr Tomasz Stachyra powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że zadysponowani zostali strażacy do miejscowości Bukowina. Tam zniszczeniu uległ dach garażu, ale w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej.

Pogoda. IMGW ostrzega

W większości kraju wiatr osiągnie prędkość do 70km/h, jednak wysoko w górach może to być nawet od 100 do 120 km/h.