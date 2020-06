USA. Pogrzeb George'a Floyda to może być początek wielkich zmian

Tysiące osób zebrało się we wtorek 9 czerwca w Teksasie w USA na pogrzebie George'a Floyda. Śmierć Afroamerykanina, do której doszło w wyniku brutalnego aresztowania go przez policję, wywołała falę protestów i zamieszek. Bliscy zmarłego George'a Floyda mają nadzieję, że to początek ogromnych zmian.

USA. George Floyd "chciał dotknąć świata" (Getty Images)