USA. Pensylwania. Potwierdzono przypadek oszustwa wyborczego

Sprawę fałszerstwa opisało lokalne "The Philadelphia Inquirer". Gazeta donosi, że 70-latek przed wyborami próbował zarejestrować w bazie korespondencyjnych dwoje swoich krewnych - matki oraz teściową. Problem w tym, że obie od dłuższego czasu nie żyły. W przypadku najbliższej rodziny system bez problemu przyjął głos oddany na Donalda Trumpa - jednak w przypadku teściowej pojawiła się informacja o zgonie.

Mimo to Bruce Bartman nie zamierzał składać broni i wysłał list z własnoręcznym podpisem, który miał potwierdzać, że staruszka jednak żyje. Ostatecznie głosu "w imieniu teściowej" oddać mu się nie udało.

Do sprawy włączyła się prokuratura - 70-letki mężczyzna usłyszał dwa zarzuty krzywoprzysięstwa, a także jednego zarzutu bezprawnego głosowania. W trakcie śledztwa przyznał, że zagłosował za swoją zmarłą matkę, "aby ponownie wybrać prezydenta Donalda Trumpa" i pomóc mu wygrać wybory. Został zwolniony z aresztu za kaucją w wysokości 100 000 dolarów.

- Bruce Bartman Bierze pełną odpowiedzialność za to, co zrobił, i będzie współpracował ze śledczymi. W swojej frustracji politycznej zdecydował się zrobić coś głupiego i za to bardzo mu przykro - komentował Samuel Stretton, prawnik mężczyzny.