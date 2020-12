Koronawirus. Niepokojące doniesienia z USA. "Kalifornia doświadcza najmroczniejszych dni pandemii"

Jak wynika z informacji Associated Press, w niedzielę hospitalizowanych było ponad 16 840 osób zakażonych COVID-19. To ponad dwa razy więcej niż podczas poprzedniego szczytu zachorowań w lipcu.

Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać i sprawdzą się symulacje, które powstały na podstawie obecnych danych, to do połowy stycznia liczba ta może się zwiększyć do 75 tys.