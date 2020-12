Sputnik V. Rosja wyprodukuję szczepionkę w wersji "light"

Wersja "light" szczepionki Sputnik V

- Lekka szczepionka na koronawirusa jest pierwszym składnikiem szczepionki Sputnik V, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian do technologii produkcji – powiedział dyrektor Centrum im. Gamalei Aleksander Gintsburg.

Dyrektor wyjaśnił, że prawdopodobnie odporność po lekkiej szczepionce będzie się utrzymywać przez trzy do czterech miesięcy.

Szczepionka na eksport

Aleksander Gintsburg z Instytutu Gameleia wyjaśnił, że Rosjanie nadal będą szczepieni dwuskładnikowym "Sputnikiem V”. Wersja "light" szczepionki będzie przeznaczona głównie na eksport, do wykorzystania w regionach będących ogniskami zakażeń, aby szybko ograniczyć tam liczbę infekcji. Jest to tymczasowe rozwiązanie, bo efekt może trwać od trzech do czterech miesięcy.