USA ostrzegły świat. Teraz Putin zareagował

Oświadczenie ze strony Putina to odpowiedź na ubiegłotygodniowe doniesienia z USA. Amerykańskie media poinformowały w środę, że wywiad USA posiada informacje o planie rozmieszczenia przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej. Dzień później rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu John Kirby nazwał dążenia Moskwy do uzyskania broni antysatelitarnej "niepokojącymi". Podkreślił jednak, że obecne możliwości Kremla nie stanowią "bezpośredniego zagrożenia dla niczyjego bezpieczeństwa", bo broń ta nie jest jeszcze gotowa do użycia. Jednocześnie wskazał, że byłoby to naruszenie traktatu o przestrzeni kosmicznej.