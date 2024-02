Gwiezdne wojny. Rosja próbuje zbudować kosmiczną broń nuklearną

Jak informuje "The New York Times" kwestia rosyjskiej broni była tematem rozmów Antonego Blinkena, sekretarza stanu USA w rozmowach podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie spotkał się on z Wangiem Yi - szefem chińskiego MSZ i ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanjamem Jaishankarem.