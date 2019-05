USA "odstraszyły" Iran. To amerykańska wersja niebezpiecznej rozgrywki z bombą atomową w tle

Po kilkudniowej wojnie nerwów z Iranem, USA obniżają napięcie. Waszyngton ogłasza nawet sukces. Rezultatem jest wrażenie, że Biały Dom nie ma pojęcia co robi, a skutkiem jest pogłębiający się chaos.

Miała to być odpowiedź na "wiarygodne", choć nieujawnione, informacje o atakach przygotowywanych przez wspierane przez Iran ugrupowania szyickie. Oliwy do ognia dolał prezydent Donald Trump, który stwierdził, że Iran przestanie istnieć, jeżeli zaatakuje USA. John Bolton, doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa, uważa, że USA powinny dążyć do obalenia obecnych władz Iranu, a w przeszłości przekonywał do ataku na ten kraj.