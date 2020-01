USA odmawiają przyznania wizy szefowi MSZ Iranu

Władze USA odmawiają przyznania wizy szefowi MSZ Iranu Mohammadowi Dżawadowi Zarifowi. W ten sposób nie będzie on mógł przyjechać w czwartek do Nowego Jorku, by wystąpić przed zgromadzeniem ONZ.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

USA nie chcą przyznać wizy szefowi MSZ Iranu (East News)

Jak czytamy w Polsat News, USA blokują szefowi MSZ Iranu wystąpienie w ONZ. Informacje te najpierw pojawiły się nieoficjalnie, ale zostały już potwierdzone przez m.in. Reuters oraz "Washington Post".

Amerykańskie media już piszą o działaniach niezgodnych z prawem. Władze USA są bowiem zobowiązane, by zapewnić dyplomatom swobodę w pełnieniu przez nich obowiązków w ONZ. Według Stanów Zjednoczonych jednak władze mogą odmówić przyznania wizy ze względów bezpieczeństwa.

Wiadomo jednak, że gdyby Mohammad Dżawadow Zarifow pojawił się w Nowym Jorku, mógłby skrytykować USA za zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

Zarif miał wystąpić o wizę jeszcze przed atakiem USA w Bagdadzie. Jak wskazują media, o tym, że nie może przyjechać, poinformował sekretarza generalnego ONZ urzędnik administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Napięcie na linii USA - Iran Napięta i tak sytuacja między USA a Iranem zaostrzyła się na początku stycznia. Wówczas na rozkaz Donalda Trumpa został zabity irański gen. Kasem Sulejmani. Według Stanów Zjednoczonych odpowiadał za organizację setek ataków na amerykańskich żołnierzy i śmierć wielu z nich.

Razem z nim zginął także jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis. Do ataku doszło, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko by powitać generała Sulejmaniego.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl