USA nie wykluczają przełomu. Blinken w Polsce m.in. o broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy

Sprawa udzielenia zgody Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu do uderzania w cele w Rosji to jeden z głównych tematów, który jest poruszany podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w Polsce - dowiaduje się WP. Antony Blinken odniesie się do sprawy m.in. podczas spotkania z prezydentem i premierem.