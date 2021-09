USA: Nagie zwłoki w bagażniku "darmowego auta"

Do tragicznego zwrotu akcji doszło w mieście Byram w stanie Missisipi. Dwóch mężczyzn na jednej z ulic natknęło się na otwarty samochód z napisem "darmowe auto". W środku były kluczyki, więc obaj, myśląc że uśmiechnęło się do nich szczęście, wzięli pojazd i pojechali nim do rodzinnego hrabstwa Copiah. Tam okazało się, że w bagażniku znajdują się nagie męskie zwłoki.