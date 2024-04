USA mówią "nie" wojnie z Iranem. "Gra cały czas się toczy"

"Konfrontacja mogłaby na zasadzie domina wciągnąć inne kraje"

Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że "rolą Stanów Zjednoczonych, poprzez politykę administracyjną prezydenta Joe Bidena, jest to, by utrzymać stabilność świata". - Stany Zjednoczone wciąż czują się odpowiedzialne za to, aby nie doszło do globalnego konfliktu. A bezpośredni rewanż, czyli silny atak Izraela na Iran mógłby doprowadzić do kataklizmu w dwóch krajach, które posiadają bardzo poważne zasoby wojskowe - wyjaśnia.