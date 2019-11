USA. Strzelanina w Kalifornii. Sprawca masakry poszukiwany

Kolejna strzelanina w USA. W Kalifornii doszło do "masowego rozstrzelania". Nie żyją 4 osoby, a kilka kolejnych jest w stanie krytyczny.

Do strzelaniny w USA doszło w niedzielę wieczorem w mieście Fresno w stanie Kalifornia. Grupa znajomych i rodziny zebrała się w ogrodzie, żeby wspólnie obejrzeć mecz Angeles Rams-Chicago Bears. Podczas przyjęcia doszło do strzelaniny, którą lokalne media określają jako "masowe rozstrzelanie".

Sprawca lub sprawcy zastrzelili 4 osoby. 3 zmarły na miejscu jedna w szpitalu. Kolejnych pięć walczy o życie, a lekarze określają ich stan jako krytyczny. Strzelcy pozostają nieuchwytni. Lista ofiar mogła być znacznie dłuższa. Jak donosi Los Angeles Times, na imprezie było ok. 35 osób w tym dzieci.

USA. Policja szuka sprawców masakry w Kaliforni

Policja prowadzi dochodzenie, którego celem jest pojmanie sprawców. -Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dowiedzieć się, kim są sprawcy i doprowadzić ich przed oblicze sprawiedliwości - mówił w wywiadzie telewizyjnym Michael Reid zastępca szefa policji we Fresno. Policjanci pukają do drzwi domów, wypytują świadków i zbierają materiały z okolicznych kamer. Funkcjonariusze przypuszczają, że sprawcy przybyli na miejsce zbrodni pieszo. Na razie nie wiadomo, z jakiej broni strzelali sprawcy.