USA. Kardynał McCarrick oficjalnie oskarżony. Sprawa molestowania nastoletniego chłopca

Wydalono go ze stanu duchownego w 2019 roku, po tym jak Watykan uznał, że jest on winny molestowania dzieci i dorosłych. Mimo wielu oskarżeń do tej pory nie postawiono McCarrickowi żadnych zarzutów karnych ze względu na przedawnienie spraw. Tym razem jednak do przedawnienia nie doszło ze względu na specyfikę prawa stanu Massachusetts.