USA. Joe Biden: Ameryka znowu rusza naprzód

Joe Biden zwrócił się do polityków w połączonych izbach Kongresu w 99. dniu swojej prezydentury. Ze względu na pandemię koronawirusa tylko część kongresmenów obecna jest na sali, zrezygnowano także z tzw. loży pierwszej damy.

78-latek zwrócił uwagę w przemówieniu na to, że swój urząd objął, gdy "kraj pogrążony był kryzysie". - Najgorsza pandemia stulecia. Najgorszy kryzys gospodarczy od Wielkiego Kryzysu. Najgorszy atak na naszą demokrację od wojny secesyjnej - wyliczał Biden.

- W Ameryce zawsze wstajemy. I dziś właśnie to robimy dzisiaj: Ameryka odradza się. Wybiera nadzieję zamiast strachu. Prawdę ponad kłamstwem. Światło nad ciemnością. Po 100 dniach ratunku i odnowy, Ameryka jest gotowa do startu - mówił Joe Biden.

Joe Biden w Kongresie. Przyspieszenie szczepień, płaca minimalna

Amerykański prezydent zapowiedział także podniesienie płacy minimalnej. - Ustalmy ją w wysokości 15 dolarów, zróbmy to. Nikt, kto pracuje 40 godzin tygodniowo, nie powinien wciąż żyć poniżej linii ubóstwa - zwracał uwagę Joe Biden. Demokratyczna administracja przygotowała także "Amerykański plan dla rodziny" warty 1,8 miliarda dolarów, który ma na celu zapewnienie bezpłatnej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od trzech do czterech lat, płatnego urlopu rodzinnego i bezpłatnego college'u.

Joe Biden w Kongresie. Polityka zagraniczna nowej administracji

Biden wyraził przekonanie, że "odpowiedzialny amerykański prezydent nie może milczeć, gdy łamane są prawa człowieka". - Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać mocną obecność wojskową w regionie Indo-Pacyfiku oraz w Europie I to nie dlatego, by rozpocząć konflikt, ale by mu zapobiec - tłumaczył.