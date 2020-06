USA. Georgette Mosbacher potwierdza: Andrzej Duda zostanie przebadany

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem odbędzie się w środę wieczorem. O szczegółach mówiła Georgette Mosbacher. Dyplomatka wspomniała m.in. o kwestii wojsk USA. - Będziemy stać obok, ale o własne bezpieczeństwo musicie zadbać sami - podkreśliła. Potwierdziła też informację o tym, że Andrzej Duda przejdzie test na koronawirusa.

Rozmowa z Georgette Mosbacher została przeprowadzona przez stację TVN24. Ambasador USA była pytana o okoliczności spotkania Trump-Duda.

USA. Georgette Mosbacher: O wizycie Andrzeja Dudy dowiedzieliśmy się tydzień temu

- Cóż, sami dowiedzieliśmy się o tym dopiero tydzień temu. Gdy tylko epidemia przycichła, prezydent Trump zdecydował się na zaproszenie Andrzeja Dudy. To ważne dla rozmów o pracach nad szczepionką na koronawirusa. Myślę, że to spotkanie to wypadkowa ważności naszych stosunków oraz tego, ze prezydent Trump chciał spotkać się z Andrzejem Dudą - mówiła Georgette Mosbacher.

Ambasador dodała, że spotkanie prezydentów nie będzie dotyczyło żadnych poważnych deklaracji. Na pytanie o ewentualną relokację żołnierzy USA z Niemiec do Polski, ambasador zaprzeczyła. - Nie sądzę, by podjęto decyzję o tym, gdzie te 9 tysięcy żołnierzy zostanie przełożonych. Wiem, że Polska zostanie zaopatrzona w dodatkowe 1000 żołnierzy, ale ani ja, sądzę, że pentagon też, nie wiem skąd ci żołnierze będą pochodzić - tłumaczyła Mosbacher.

USA. Georgette Mosbacher o "Fort Trump"

Dyplomatka mówiła też o kwestii bazy "Fort Trump". - Chciałabym powiedzieć dziś coś bardziej konkretnego. Myślę, że prezydenci mogą o tym dziś rozmawiać, jednak ja nic więcej nie powiem, ponieważ mi nie wolno - mówiła. - Już ustaliliśmy, gdzie zlokalizowane będzie dowództwo wojskowe na Wschód, jednak nie mogę teraz nic więcej powiedzieć - dodała.

Georgette Mosbacher zaprzeczyła też plotkom o tym, że USA miałoby dostarczyć Polsce technologię broni atomowej. - W kwestii energii jądrowej mogą pojawić się rozmowy. Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii z Polską mamy podpisane stosowne umowy. Na konferencji coś padnie, coś pewnie państwo o tym usłyszą - zaznaczyła.

Pytana o technologię sieci 5G, ambasador USA wspomniała, że Andrzej Duda powinien w tej kwestii odbyć rozmowę z sekretarzem Mike'iem Pompeo. - Polska wie, co to znaczy być państwem inwigilowanym. Myślę, że do kwestii technologii 5G mamy podobne podejście - stwierdziła Mosbacher.

USA. Georgette Mosbacher potwierdza: Andrzej Duda zostanie przebadany

Dyplomatka podkreśliła również, że nie można oczekiwać, by amerykański podatnik inwestował w bezpieczeństwo państwa, które samo nie chce tego robić. - My oczywiście chcemy pomóc. Będziemy stać obok, ale o własne bezpieczeństwo musicie zadbać sami. To nasze stanowisko - powiedziała.

Mosbacher zaznaczyła przy tym, że spotkanie między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem będzie wyjątkowe. - Noszenie maseczek nie będzie wymagane. Wszyscy zostaniemy przebadani na obecność koronawirusa. Andrzej Duda również. Naszym zadaniem jest zapewnienie tego, by obaj prezydenci byli bezpieczni - podkreśliła amerykańska ambasador.