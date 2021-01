USA. FBI ostrzega przed 20 stycznia. Podczas odejścia Trumpa znów poleje się krew?

Według FBI możliwy scenariusz to nie tylko powtórka ze "szturmu na Waszyngton", który miał miejsce 6 stycznia, ale także zamieszki we wszystkich 50 stanach USA. I choć wydawać by się mogło, że to przesadzone lęki, to zdaje się że służby wolą chuchać na zimne niż dopuścić do tego by zdjęcia z atakowanego parlamentu ponownie obiegły świat.