USA. Szturm na Kapitol. Wśród wandali był emerytowany oficer lotnictwa

Jak informuje amerykański "New Yorker", w grupie osób, które weszły do rządowych budynków podczas zamieszek na Kapitolu w Waszyngtonie, był Larry Rendall Brock Jr, były oficer lotnictwa.

USA. Zidentyfikowany weteran

USA. Weteran przyznał, że był w Kapitolu

W rozmowie z "New Yorkerem" Brock przyznał, że to on jest na zdjęciach. Zaprzeczył jednak stwierdzeniom, że brał udział w jakiejkolwiek agresji. Jego zdaniem mimo obrazków pokazywanych w mediach demonstracja była pokojowa.