USA. Donald Trump w tarapatach. Media: są plany demokratów

USA. Donald Trump się doigrał? Media: demokraci mają plan

Według źródeł CNN, wniosek o impeachment Donalda Trumpa miałby zostać złożony już w poniedziałek, co dałoby Izbie Reprezentantów czas na wszczęcie postępowania.

Co do dalszych działań, które wymagają przesłuchania świadków przez komisję sprawiedliwości Izby Reprezentantów, dalszego zatwierdzenia określonych paragrafów impeachmentu i dalszego głosowania w Izbie Reprezentantów, nie ma informacji. Dokładnych terminów nie przedstawiła też spiker izby niższej - Nancy Pelosi.

O ile sama procedura może zostać wszczęta, jej zatwierdzenie zdaje się niemożliwe technicznie, o czym w rozmowie z Wirtualną Polską mówił amerykanista prof. UW Bohdan Szklarski. - To jest nie do przeprowadzenia. Potrzebne byłyby przesłuchania. Myślę, że usunięcie Trumpa odbyłoby się ze szkodą dla systemu demokratycznego. Nie jest to politycznie wskazane - zaznaczył ekspert.