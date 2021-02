USA chce sprawiedliwej dystrybucji szczepionek. Wyda potężne środki

Jak poinformował Biały Dom pierwsze dwa miliardy dolarów trafią do programu COVAX w najbliższych miesiącach. Kolejna transza ma zostać przelana do 2022 roku, ale amerykańska administracja uzależnia ją od postawy innych krajów, które zobowiązały się wesprzeć program.

Program COVAX to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), której celem przyspieszenie prac nad rozwojem i produkcji szczepionek przeciwko COVID-19. Założeniem programu jest również dbanie o to, by niezbędne do zdławienia pandemii szczepionki dystrybuowane były w sposób sprawiedliwy.