Szpiegowskie żurawie z Chin. "Konie trojańskie" w portach

Konkretnie chodzi o maszyny wyprodukowane przez chińskiego producenta ZPMC. Są one zaopatrzone w zaawansowane elektroniczne czujniki, które mogą rejestrować i śledzić pochodzenie i miejsce przeznaczenia kontenerów, zarówno handlowych, jak i wojskowych. To, jak zauważa "WSJ", budzi obawy, że Chiny mogą przechwytywać informacje o materiałach wysyłanych do kraju lub z niego w celu wsparcia amerykańskich operacji wojskowych na całym świecie.