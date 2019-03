USA: Awaryjne lądowanie Boeinga 737 MAX na lotnisku w Orlando

"Piloci linii lotniczych Southwest zgłosili awarię silników w maszynie i zawrócili na lotnisko w Orlando" - poinformowała federalna agencja lotnicza. Na pokładzie nie było pasażerów.



W tym miesiącu agencja podjęła decyzję o uziemieniu wszystkich maszyn typu 737 MAX. Dotyczy to lotów komercyjnych, czyli takich którymi podróżują turyści. Samolot lecący we wtorek wracał do bazy w Victorville (Kalifornia). Linia lotnicza nie komentuje doniesień.