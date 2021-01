USA. Andrzej Duda o zamieszkach: wewnętrzna sprawa USA

USA - zamieszki na Kapitolu pochłonęły jedną ofiarę, rannych jest co najmniej kilku protestujących oraz funkcjonariuszy policji. Punktem zapalnym oblężenia kompleksu parlamentarnego USA stał się wiec urzędującego prezydenta Donalda Trumpa.

USA. Andrzej Duda o zamieszkach: wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych

Reakcję na zdarzenia na Kapitolu prezydent umieścił w mediach społecznościowych. "Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym" - ocenił Andrzej Duda na Twitterze.

USA. Andrzej Duda: Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji

Tweet prezydenta spotkał się z krytyką Grzegorza Gruchalskiego, byłego szefa młodzieżówki partyjnej - Federacji Młodych Socjaldemokratów. "Jako że Biuro Międzynarodowe pana Szczerskiego chyba jeszcze nie działa, to podrzucam małą ściągawkę od pani prezydent Słowacji" - napisał Gruchalski i podesłał wpis zamieszczony przez Zuzannę Czaputową.

USA. Zamieszki na Kapitolu. Jest ofiara, wielu rannych

Tłum wtargnął do budynku Kapitolu. Włamano się na salę obrad oraz do gabinetu Nancy Pelosi - spiker Izby Reprezentantów. Dokonano wielu zniszczeń, cudem uratowano skrzynie, w których przechowywane były głosy elektorów.

W trakcie zamieszek doszło do starć z policją. Służby musiały sięgnąć po broń, padły strzały. Ranna została jedna kobieta. Przewieziono ją do szpitala, gdzie zmarła. Z informacji służb wynika, że rannych zostało jeszcze kilku zwolenników Donalda Trumpa oraz kilkunastu policjantów. Do Waszyngtonu ściągnięto Gwardię Narodową. Od godziny 18 czasu lokalnego obowiązuje tam godzina policyjna.