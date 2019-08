USA. Amerykańska Polonia pisze list do senatorów ws. restytucji mienia

"Amerykańscy senatorzy nie biorą pod uwagę tragicznej i skomplikowanej historii Polski" - twierdzą przedstawiciele organizacji polonijnych. W liście do polityków obradujących na Kapitolu krytykują 88 senatorów, którzy wezwali Sekretarza Stanu do zdecydowanych działań ws. restytucji majątku ocalałych z Holocaustu.



Przypomnijmy: "Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany" - stwierdzili amerykańscy deputowani. Politycy w liście do Mike'a Pompeo dodali, że "nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem". Więcej o sprawie przeczytacie TU .

Przedstawiciele organizacji polonijnych krytykują także amerykańskie organizacje żydowskie. "Stosują one różnorodne często naganne metody, a osoby tam pracujące uciekają się czasem do oszustw w celu wzbogacenia się, tym samym powinny być one traktowane z dużą dozą nieufności" - uważają. Według nich organizacje "nie były i nie są legalnymi spadkobiercami obywateli II Rzeczypospolitej, jak również podmiotami prawnymi zdolnymi dziedziczyć po podmiotach prawnych istniejących w przedwojennej Polsce".