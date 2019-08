Wraca sprawa restytucji mienia ofiar Holocaustu. Mocny list senatorów USA ws. Polski

Wraca sprawa restytucji mienia ofiar Holocaustu. Niemal cały Senat USA podpisał się pod listem do Mike'a Pompeo. Senatorowie domagają się, by Sekretarz Stanu wywarł nacisk na Polskę ws. JUST Act 447.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

USA. Sekretarz Stanu Mike Pompeo (PAP/EPA)

Wraca sprawa ustawy JUST Act 447, podpisanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Dotyczy ona zwrotu mienia ofiarom Holocaustu, które w wyniku wojny utraciły swoją własność. Chodzi przede wszystkim o odzyskane dzieła sztuki, a także prywatne i komunalne mienie przejęte siłą, skradzione, lub oddane pod presją w czasie Zagłady Żydów.

Wirtualna Polska podawała, że grupa senatorów domaga się interwencji ws. restytucji mienia pożydowskiego w Polsce. Teraz portal Onet.pl informuje, że 88 spośród stu senatorów USA podpisało się pod listem adresowanym do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Politycy domagają się, by wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holocaustu.

"Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany" - cytuje fragmnety listu Onet.pl.

Zobacz także: W drodze na festiwal Owsiaka. Kobieta zadeklarowała pomoc uczestnikom

"Jako zagorzali zwolennicy sojuszu polsko-amerykańskiego, zwracamy się do pana z apelem o śmiałe i szybkie działanie, by pomóc Polsce w kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, w kontekście wzmocnienie stosunków dwustronnych między naszymi krajami" - można przeczytać dalej.

"Teraz nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe" - podkreślają senatorowie z USA.