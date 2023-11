USA: 26 września świat pokonał magiczną granicę. ONZ pomyliła się o rok?

Do krajów, w których współczynnik dzietności jest zbliżony do poziomu zastępowalności pokoleń, należą Indie, Tunezja i Argentyna. Z kolei państwa o niskim współczynniku dzietności to Brazylia, Meksyk, Stany Zjednoczone i Szwecja. Bardzo niską dzietność mają Chiny, Korea Południowa i Hiszpania. Izrael, Etiopia i Papua Nowa Gwinea mają współczynnik dzietności na poziomie wyższym od poziomu zastępowalności pokoleń, wynoszącym do 5. W krajach tych znajduje się prawie jedna czwarta światowej populacji - podaje Associated Press. Tylko 4 procent światowej ludności żyje w krajach o współczynniku dzietności powyżej 5. Wszystkie znajdują się w Afryce.