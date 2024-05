Urzędy nie nadążają. Ponad 200 tys. chętnych czeka na zasiłki

O wszystkim decydują wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przy urzędach wojewódzkich, chodzi zatem o instytucje podległe rządowi, a nie samorządom. Jak dowiadujemy się od Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, rząd PiS - przyjmując w ubiegłym roku przepisy o świadczeniu wspierającym - nie zadbał o to, by była odpowiednia liczba pracowników do ich wdrożenia. Dlatego wnioskodawcy muszą czekać wiele miesięcy, by komisja zjawiła się u nich w domu.