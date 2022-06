Urządził "zawody w piciu alkoholu". Nie żyje 37-latka

Do sprawy zatrzymano łącznie sześciu mężczyzn, mieszkańców powiatu kluczborskiego, oleskiego oraz opolskiego. Dwóch z nich odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi kara do 5 lat więzienia, reszta podejrzanych usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia. Ten typ przestępstwa zagrożony jest karą więzienia do 3 lat.