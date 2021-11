Świdnik. Pili razem alkohol. Libacja zakończona śmiercią

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w miniony wtorek w jednym z mieszkań w Świdniku (woj. lubelskie). To właśnie wtedy miała miejsce libacja alkoholowa, podczas której doszło do śmierci 44-latka. Jak dowiodła sekcja zwłok, mężczyzna zmarł na skutek obrażeń powstałych w wyniku pobicia. Jego ciało zostało z kolei odnalezione w czwartek.