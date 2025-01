Urząd alarmuje. Ponad 33 tys. aut do naprawy

Właściciele samochodów marek KIA, Opel i Honda muszą zgłosić się do autoryzowanych stacji obsługi (ASO) w celu naprawy wykrytych usterek. Jak wynika z informacji przekazanych przez producentów, problemy dotyczą ponad 33 tys. pojazdów.

Opel poinformował Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwych wadach w modelach Astra H i Mokka. " Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność" - wskazał producent.

W przypadku kolizji, napełniacz poduszki może działać szybciej niż zaprojektowano , co może prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów i poważnych obrażeń.

Masz taki samochód. Ważny komunikat Uokik Właściciele zostaną zaproszeni listownie do ASO w celu wymiany poduszek powietrznych.

KIA zgłosiła problem w modelach Carens, wyprodukowanych w Korei Południowej między 2012 a 2018 r. "Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS" - wyjaśnił producent. Może to prowadzić do pożaru w komorze silnika.