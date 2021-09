Urodziny u Mazurka. Prof. Dudek zwraca uwagę na działanie Donalda Tuska

Urodziny u dziennikarza Roberta Mazurka to była najgłośniejsza do tej pory impreza, na której bawili się politycy z każdej strony. Borys Budka i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji Tuska. - Będzie to pretekst do rozprawy z Borysem Budką i innymi politykami Platformy, którzy tam byli - stwierdził w programie "Newsroom" prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Proszę zwrócić uwagę, że na tej imprezie było bardzo szerokie spektrum polityczne, byli politycy SLD, PSL i politycy PiS, i jakoś w tych innych partiach nie słychać o rozliczeniach z udziału, więc widać wyraźnie, że Donald Tusk szukał jakiegoś sposobu, by powiększyć swoją władzę w PO i znalazł go teraz przez przypadek - uważa Dudek. Przyznał, że niezręcznością było to, że impreza odbyła się w czasie obrad Sejmu, choć jego zdaniem obrady w piątek wieczorem to jest dobry moment. Dodał także, że oburzanie się, że politycy spotykają się z dziennikarzami, jest absurdalne. - To by prowadziło do jakiejś totalnej segregacji - podsumował.