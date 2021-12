Urodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk ucałował prezent od prezydenta

- Ten atak w to, co dla nas najdroższe, jest zatem frontalny. Można powiedzieć, że każdego z nas poddaje tej niełatwej próbie. Ale my nie ustąpimy. I nie ustąpimy dlatego, że jesteśmy wspólnotą. Dlatego, że łączą nas najtrwalsze więzi – miłość do Pana Boga i do Polski. (...) Nie ustąpimy także dlatego, że mamy to szczęście, że istnieje Radio Maryja i rodzina Radia Maryja, że nadaje Telewizja Trwam – czytamy w liście prezesa PiS.