Urodziny Radia Maryja 2021. Rydzyk: dobrze, iż mamy rządzących, którzy dbają o Polskę

- Jak to wszystko zaczynało się, to były lata 80. Myślałem: Boże, czy ja mam dobrze w głowie? Klękałem, mówiłem: Panie Jezu pokaż mi, czy to nie przesada i coś mi się w głowę nie stało z tymi różnymi sprawami, pokaż mi światło. I pokazywał. I na tej drodze stawali różni ludzie. To marzenie było ogromne. Było spotkanie u Ojca Świętego (Jana Pawła II) z pielgrzymką z Krakowa. I tak to się zaczęło. Byli też biskupi i nie mogę im tego zapomnieć. Księża biskupi, nie zapomnę wam tego, że żeście podtrzymywali na duchu, rozmawiali, nieraz do późnej nocy, a nawet do rana i uczyli mnie tego, co chce Pan Bóg, uczyli mnie Kościoła i tego wszystkiego, żeby iść dalej - konytnuował o. Rydzyk.