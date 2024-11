Urlop dla rodziców wcześniaków. Głosowanie Sejmu

Sejm postanowił niezwłocznie przystąpić do drugiego czytania projektu ustawy, który przewiduje dodatkowy urlop dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych po narodzinach. Wniosek o pominięcie dalszych prac w komisji złożyła Konfederacja.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w ubiegłym tygodniu, gdzie wszystkie kluby parlamentarne wyraziły poparcie. Konfederacja zaproponowała, aby projekt przeszedł do drugiego czytania bez odsyłania do komisji. Za takim rozwiązaniem głosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, a 155 wstrzymało się od głosu.

Tym samym Sejm przystąpił do drugiego czytania, podczas którego Lewica złożyła wniosek o niezwłoczne przejście do trzeciego czytania projektu, czyli do głosowania nad nim. Za takim rozwiązaniem zagłosowało 240 posłów, jeden poseł był przeciw, 168 posłów wstrzymało się od głosu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że głosowanie nad projektem, a wcześniej nad poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania, przeprowadzone będzie w środę w wieczornym bloku głosowań.