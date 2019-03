Uprowadzenie Amelki. Cezary R. pomagał porwać inne dziecko

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Cezary R. w ubiegłym roku usłyszał zarzut współuczestnictwa w pozbawieniu wolności małoletniej Lary K. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Według naszych informacji mężczyzna miał pomóc wynająć samochód ojcu dziewczynki.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód nadzoruje postępowanie dotyczące zdarzenia, do którego doszło 23 maja ubiegłego roku w Szczecinie. - Doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na pozbawieniu wolności małoletniej dziewczynki - mówi Wirtualnej Polsce prok. Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Dziewczynka miała zostać siłą wciągnięta do samochodu marki Ford Focus.

Cezary R., Wiktor B. i Thomas K. usłyszeli w tej sprawie zarzuty. - Są podejrzani o to, że działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności małoletnią pokrzywdzoną. To przestępstwo z art. 189 Kodeksu Karnego - dodaje prokurator. Za ten czyn grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.