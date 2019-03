Amelka i jej matka odnalezione. Znamy szczegóły batalii o dziecko

25-letnia Natalia i jej 3-letnia córka Amelka zostały odnalezione. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, ojciec dziewczynki w ubiegłym roku wnioskował w białostockich sądach o wydanie mu dziecka. Chciał, by Amelka mieszkała z nim w Niemczech.

Dowiedzieliśmy się, że Cezary R. mieszkał w ostatnich latach w niemieckim Hanau. To tam razem z żoną Natalią wychowywali córkę Amelkę. Para rozstała się.

Kobieta razem z córką postanowiła wrócić do Polski. 25-letnia Natalia zamieszkała z Amelką i babcią w Białymstoku.

W sądach walczył o wydanie dziecka

Cezary R. złożył w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wniosek o wydanie mu małoletniej córki w celu jej powrotu do stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. Powołał się na przepisy Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25 października 1980 roku.

Sąd Rejonowy nie przychylił się do tego wniosku oddalając go w lutym 2018 roku. Cezary R. złożył apelację do Sądu Okręgowego. - Sąd Okręgowy w Białymstoku w dniu 10.07.2018 r. oddalił apelację wnioskodawcy w tej sprawie - poinformował nas rzecznik Sądu Okręgowego w Białymstoku Dariusz Gąsowski.