Uparty Olaf Scholz. Kluczy w sprawie Ukrainy, zbliża się do Chin. A Europa się dziwi

Merkel nie realizowała przemyślanego programu, dostosowując działania do wymogów chwili i często zmieniając poglądy (np. w sprawie energii nuklearnej). Scholz jest pod tym względem inny: działa metodycznie i zgodnie z ustalonym planem. Albo przynajmniej dba o to, aby tak to wyglądało. Przede wszystkim zależy mu jednak, aby na koniec mieć rację. Dlatego np. nie tłumaczy na bieżąco swoich działań i nie odpiera krytyki – zawsze łatwiej zrobić to ex post. Zadufanie i przemądrzałość są jednak w polityce pułapką i Scholz często naraża się na śmieszność. W niedawnym wywiadzie przekonywał, że zawsze wiedział, iż Rosja będzie używać dostaw energii jako instrumentu nacisku i szantażu. Skoro tak, to dlaczego przez lata popierał budowę gazociągu bałtyckiego?