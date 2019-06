Upały w Europie zbierają śmiertelne żniwo. We Francji fala upałów doprowadziła do śmierci trzech osób

Upały w Europie zbierają śmiertelne żniwo. Fala upałów, która opanowała niemalże cały kontynent, pociągnęła za sobą poważne skutki. We Francji zmarły trzy osoby, a hiszpańska Katalonia zmaga się z potężnymi pożarami lasów.

Upały w Europie zbierają śmiertelne żniwo

Gorące powietrze znad Sahary dotarło do Europy, a ekstremalnie wysokie temperatury okazały się tragiczne w skutkach. We Francji z powodu fali upałów zmarły trzy osoby, a w części regionu ogłoszono stan wyjątkowy z powodu suszy. Upały dały się we znaki również Hiszpanii , która walczy z wielkimi pożarami lasów . W strefie ekstremalnych temperatur znajduje się również Polska, gdzie kulminacja upałów przypadła na środę, 26 czerwca. Tego dnia temperatury dochodziły nawet do 40 stopni Celsjusza.

Fala upałów 2019 – we Francji zmarły trzy osoby

Według informacji podanych przez portal The Local France, pierwszy raz w historii poziom ostrzegania przed upałami przekroczył najwyższy w skali, czerwony alert. W piątek, 28 czerwca temperatura we Francji może wynieść nawet do 44 stopni Celsjusza. Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, niezależnie od stanu ich zdrowia. Fala ekstremalnych upałów dała się również we znaki Hiszpanii. W piątek, w Gironie na wschodzie kraju temperatury również mają sięgnąć około 44 stopni. Wysokie temperatury doprowadziły do pożarów lasów w Katalonii. W rejonie Tarragony spłonęły już 4 tysiące hektarów lasu. Ogień nadal się rozprzestrzenia, a podczas akcji strażaków, ewakuowano kilkadziesiąt osób.