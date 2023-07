Upalny weekend w Polsce. Temperatury przekroczą 30 stopni

- W weekend nie powinno już być większych opadów. (...) W sobotę wracają upały z temperaturami sięgającymi na zachodzie kraju 32-33 stopni. One utrzymają się przez kilka dni, jeśli nawet nie przez cały tydzień - mówi synoptyczka Ilona Śmigrocka z IMGW-PIB w programie "Newsroom WP". - Po niedzieli upały pojawią się w centrum kraju. Najmniejsza szansa na nie jest na wschodzie kraju, tam maksymalnie do 28 stopni, no i również nad morzem będzie chłodniej. Tam będzie co najwyżej przyjemne 25 stopni - prognozowała ekspertka. Śmigrocka stwierdziła, że idealna pogoda, dla osób nielubiących upałów, będzie w ten weekend nad morzem. - Tam temperatura nie powinna przekroczyć 30 stopni - zapewniała. Podała, że gwałtowniejszych burz możemy się spodziewać od poniedziałku. Początkowo na południowym- zachodzie, a od środy na terenie całego kraju.

