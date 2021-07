WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze upały + 1 burze Dzisiaj, 11-07-2021 22:20 Upalne dni wracają. Sprawdź, do kiedy możesz się ich spodziewać W ostatnich tygodniach przez Polskę przetoczyły się silne nawałnice. Długoterminowe prognozy wskazują jednak, że już w najbliższym czasie czekają nas kolejne słoneczne i upalne dni. - Najprawdopodobniej już na początku przyszłego tygodnia, we wtorek, wróci do nas upał. Temperatura na znacznym obszarze kraju wyniesie powyżej 30 st. C. W drugiej połowie przyszłego tygodnia te prognozy są mniej pewne. Upał zostanie z nami na dłużej na wschodniej połowie kraju. Ta zachodnia połowa Polski będzie chłodniejsza, tam będą też występować opady deszczu, burze - powiedział w programie "Newsroom WP" Szymon Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspert podkreślił, że kolejne dni mogą przynieść ochłodzenie. Rozwiń