Upalna pogoda w Europie. Nawet 37 stopni. Wysokie temperatury także w Polsce

W Turcji termometry pokażą nawet 37 stopni Celsjusza i to właśnie tam będzie zdecydowanie najgoręcej. Mieszkańcy środkowej części Europy również będą mieli się z czego cieszyć, bo w Polsce temperatura podskoczy do ok. 24 stopni. Mapy pokazują lokalnie nawet 26 stopni Celsjusza. Dodatkowo zapowiadają się bardzo słoneczne dni. Na Węgrzech i w Rumunii można się spodziewać ok. 30 stopni.