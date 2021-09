Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Nad Polskę nadciąga wichura

Wraz ze spadkiem ciśnienia rosły będą podmuchy wiatru. Początkowo, jak prognozuje IMGW, będzie on słaby i umiarkowany, jednak z upływem czasu jego siła będzie się wzmagać. Najmocniej powieje na północy kraju, na wybrzeżu w porywach wiatr osiągnie prędkość od 70 do 100 km/h. W Sudetach porywy wiatru osiągną do 110 km/h, w Tatrach do 70 km/h.