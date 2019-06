Upał przynosi nowe zagrożenie. Ludzie nie będą wiedzieć, że "pieką się na raka"

Kolejny dzień upalnej i słonecznej pogody przynosi nowe zagrożenie. Przez kilka najbliższych dni Polacy zostaną poddani wysokiemu i bardzo wysokiemu promieniowaniu UV. IMGW ostrzega, aby ograniczać czas przebywania na słońcu.

Intensywne słońce przy niemal bezchmurnym niebie oraz napływ przejrzystego powietrza nad Polskę zapewnia wyż o nazwie Ulla. Utworzył on nad Europą układ "Omega", przez który nie przebije się żaden z atlantyckich niżów mogących zepsuć pogodę . Według prognoz, taka sytuacja będzie do środy gwarantować niemal bezchmurną pogodę. W efekcie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokim promieniowaniem ultrafioletowym.

Wysokie promieniowanie UV. Kolejna letnia plaga

Będzie coraz goręcej

Według prognoz do Polski będzie napływać coraz cieplejsze powietrze. W poniedziałek najwyższe temperatury (28-29 stopni C.) odczują mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. We wtorek 25 czerwca na środkowym zachodzie temperatura osiągnie nawet 33-34 stopnie C.