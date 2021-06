Upał, alkohol i woda. Zabójcze połączenie

Ratownik: nie spuszczajmy z oka dzieci

Wiśniewski zaapelował do rodziców, by nie spuszczali z oka swoich pociech, gdy wypoczywają nad wodą. - Pamiętam sytuację sprzed kilku lat, gdy tata miał pod opieką dziecko, które miało założone szelki, taką jakby dziecięcą "smycz". Spacerowali razem po pomoście. W pewnym momencie ojciec na chwilkę odwrócił się, bo potrzebował coś zrobić obiema rękami, wypuścił tę "smycz" z ręki. W tym czasie dziecko dało krok do przodu, spadło do wody między pomost a żaglówkę i się utopiło. To dziecko nie miało jeszcze 3 lat - opowiada ratownik.