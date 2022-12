Upadł symbol Mariupola. Rosjanie wprowadzają swoje porządki

Bestialstwo Rosjan trwa. Prokremlowskie władze rozpoczęły w czwartek wyburzanie zabytkowego Teatru Dramatycznego w okupowanym Mariupolu, starając się wymazać z miasta wszelkie ślady Ukrainy. Ten obiekt stał się symbolem wojny, gdy lokalni mieszkańcy szukali schronienia przed rosyjskimi nalotami. Budynek teatru służył jako schron przeciwbombowy aż do 16 marca, kiedy armia Putina zrzuciła na niego bomby, zabijając setki bezbronnych cywili. Do sieci trafiły najnowsze obrazki z okupowanego miasta. Trwają prace nad zrównaniem z ziemią ruin zbombardowanego teatru. Rosjanie ukryli swoje działania za wysokim rusztowaniem, które przykryli dodatkowo specjalnymi ekranami. Jak przekazała agencja Associated Press, w całym Mariupolu rosyjscy robotnicy burzą zbombardowane budynki w tempie co najmniej jednego dziennie. Osiem miesięcy po tym, jak Mariupol wpadł w ręce Kremla, Rosja konsekwentnie likwiduje tu wszelkie ślady Ukrainy - wraz z dowodami zbrodni wojennych, których na okupowanych terenach dopuścili się żołnierze Putin