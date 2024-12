Upadł reżim w Syrii. Rosja może skupić się na Ukrainie?

Wszystko wskazuje na to, że upadł reżim Baszara al-Asada w Syrii. Dyktator w ostatnich dniach został porzucony przez Rosję, co doprowadziło do jego ostatecznej klęski. - To dowód, że Rosja słabnie - ocenia poseł Robert Kropiwnicki z KO. Pojawiają się jednak obawy, że Moskwa będzie mogła teraz mocniej skupić się na Ukrainie.